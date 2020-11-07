عاجل .. السيسى يهنئ جو بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد فى هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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