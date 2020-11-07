عاجل .. سقوط أمطار على القاهرة والجيزة 

وكان خبراء الهيئة العامة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعوا فى وقت سابق سقوط أمطار خفيفة على القاهرة بنسبة 30%، تكون خفيفة إلى متوسطة.
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار بداية من غدٍ الأحد حتى الأربعاء المقبل، حيث تتعرض القاهرة غدا لأمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون متوسطة إلى خفيفة على الوجه البحرى خاصة مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.
وأضافت الهيئة، فى بيان، أن السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء من المتوقع أن تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، خاصة مناطق السلوم والإسكندرية ومطروح وبورسعبد ورفح، كما تكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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