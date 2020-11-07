 النواب: علاقاتنا بالولايات المتحدة استراتيجية ونهنئ الشعب والإدارة الجديدة

تقدم كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتهنئة للشعب الأمريكى على إنجاز الاستحقاق الانتخابى وانتخاب رئيس جديد للإدارة الأمريكية وفق النتيجة التى أفصحت عن إرادة الناخبين الأمريكيين.





وأكد كريم درويش، على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف الأصعدة وأن تلك العلاقات لم تتغير مع تغير الإدارات الأمريكية نظرًا لتشابك العلاقات بين البلدين ومحورية الدور المصرى فى منطقتها والعالم، وأن مصر حافظت على علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة على مدار الإدارات الأمريكية المختلفة مستندة إلى سياسة خارجية قوامها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وسيادتها والإحترام المتبادل بين الدول والسعى لتحقيق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.

ولفت درويش، إلى أن مصر تنتهج سياسة منفتحة ومتوازنة مع كافة القوى الدولية غير أن مستوى التفاعل ووتيرة تلك العلاقات يتوقف على اعتبارات متعددة، منها التعاون البناء والرغبة فى تعزيز العلاقات المشتركة والحفاظ المتبادل على خصوصية تلك العلاقات، وهو ما يعزز التقارب أو التباعد فى بعض المجالات نحو تعزيزها مع أقطاب دوليين آخرين تحقيقا للمصالح الوطنية.

واختتم درويش، بأن البرلمانيين المصريين والأمريكيين يقع على عاتقهم تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز التقارب والرؤى المشتركة والتباحث الحثيث حول مجمل العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.