الرئيس السيسي يهنئ جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين، جاء ذلك فى تصريحات للسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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