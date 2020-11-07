بايدن يحتفل وأمريكا منقسمة وأوراق اللعب تتغير في العالم.. وترامب يلعب الجولف

ظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب في نادى الجولف الذى يملكه في ضواحي مدينة فرجينيا، وذلك عقب فوز منافسه جو بايدن، المرشح الجمهورى برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهزيمته في الانتخابات.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، عبر حسابها بموقع تويتر، الصور الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في نادي الجولف.

وكانت أظهرت لقطات فيديو لحظات توثق مغادرة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض، متوجها إلى منتجعه للجولف، وذلك مع استمرار فرز الأصوات وفى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن فى انتخابات الرئاسية.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن بايدن حصل على 274 مجمعا انتخابيا.

في السياق ذاته، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطى جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكى منتخب سنا بعد فشل ترامب فى توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض فى الريف وأبناء الطبقة العاملة.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.