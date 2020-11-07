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بايدن يحتفل وأمريكا منقسمة وأوراق اللعب تتغير في العالم.. وترامب يلعب الجولف

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ظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب في نادى الجولف الذى يملكه في ضواحي مدينة فرجينيا، وذلك عقب فوز منافسه جو بايدن، المرشح الجمهورى برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهزيمته في الانتخابات.

وكالة الأنباء الفرنسية عبر تويتر

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، عبر حسابها بموقع تويتر، الصور الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في نادي الجولف.

ترامب فى ملعب الجولف (1)

وكانت أظهرت لقطات فيديو لحظات توثق مغادرة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض، متوجها إلى منتجعه للجولف، وذلك مع استمرار فرز الأصوات وفى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن فى انتخابات الرئاسية.

ترامب فى ملعب الجولف (4)

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن بايدن حصل على 274 مجمعا انتخابيا.

ترامب فى ملعب الجولف (3)

في السياق ذاته، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطى جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

ترامب فى ملعب الجولف (2)

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكى منتخب سنا بعد فشل ترامب فى توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض فى الريف وأبناء الطبقة العاملة.

 

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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