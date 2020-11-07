السيسى يوجه التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة الي جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اكد في هذه المناسبة علي التطلع للتعاون والعمل المشترك من اجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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