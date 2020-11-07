23 ألف مشترك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية

شهد مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، منذ فتح باب الاشتراك لأول مرة والتجديد والإضافة لعام 2021 في الأول من أكتوبر 2020، إقبال كبير من الأعضاء، حيث بلغ إجمالى الاشتراكات حتى الأول من نوفمبر الجارى حوالى 23 ألف اشتراك.
وأهاب المشروع بأعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry" ، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.
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