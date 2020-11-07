العناني: زاهي حواس خير سفير لمصر

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ان اكثر مكان عبر فيه المجلس الاعلي للاثار والوزارة برسالة راقية تكريم العالم الاثري دكتور زاهى حواس اقامته فى المتحف المصري بالتحرير.

اكد د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن د.زاهي حواس استطاع ان يطوف بالاثار المصرية العالم ناقلا الثقافة والحضارة والتاريخ المصري.

وأضاف أن حواس دائما نجده ناصحا في كافة الأزمات التي تواجه الوزارة على مدار نحو ٥ سنوات، دون أن يتدخل في أي قرارات، مشيرا إلى أنه خير سفير لمصر، وقد تأثر به كافة الأثريين.

من جانبه، أهدى حواس لوزير السياحة والآثار كتاب يتضمن العديد من الصور الأثرية التي تعبر عن العديد من التاريخ المصري.

قال د.مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، في كلمته خلال الاحتفالية، أن قيمة ومكانة د.زاهي حواس كبيرة في العالم، لافتا إلى أن مصر تتطلع لتحقيق مزيد من الاستفادة على مستوي المجالات الثقافية والسياحية والاثرية.

وشهد المتحف المصري بميدان التحرير، اليوم السبت ، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية د.زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين.

حضر الاحتفالية النائب محمد ابوالعينين و الفنان حسن الرداد ، ووفاء سالم ، الفنان احمد شاكر ، الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار الاسبق ، اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام .

ويتخلل الاحتفالية، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ود.ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة تشارلز بمدينة «براج» التشيكية، بتقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.

كما سيتم عرض بعض البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن اكتشافات «حواس»، ومن أبرزها اكتشافه لـ45 ورشة ملكية في وادي الملوك، واكتشافاته حول أبو الهول وأهرامات الجيزة.