"القاهرة تنتخب".. مدرسة سيزا النبراوي بالتجمع الخامس تتزين .. فيديو وصور

شهدت مدرسة سيزا النبراوي، بالتجمع الخامس، توافدا كبيرا من المواطنين على مدار اليوم الأول في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وتواجدت قوات الأمن بصفة مستمرة داخل وخارج اللجان، لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية، في ظل المحافظة على الالتزام بالاجراءات الوقائية، حفاظا على المواطنين من فيروس كورونا.

ورسمت الإنارة الضوئية، كلمة "القاهرة تنتخب" على جدران المدرسة بشكل جمالي لفت أنظار الناخبين أمام المدرس,

من ناحية أخرى، توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب، للادلاء باصواتهم في الانتخابات داخل لجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

واصطف الناخبون في طابور طويل امام مركز شباب التجمع الأول، منذ بداية فتح مقرات اللجان الانتخابية، ليعطوا رسالة بانهم حريصون على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

ووقف الناخبون في حالة تباعد ومرتدين الكمامات الواقية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.