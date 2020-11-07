قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، انه يوجد في الدنمارك اكثر من حيوان منك مصاب بفيروس كورونا، مضيفا أن المشكلة ليستبفى انه مصاب بل لأنه أصيب من انسان وقادر على العدوى مرة ثانية للانسان.
واكد عنان، ان فكرة وجود عائل وسيط جديد هو أكثر وسيط مشجع لتحور الفيروسات، والخوف ان يتم تحور الفيروس بداخل حيوان المنك ويصيب انسان بفيروس كورونا متحور جديد.
واوضح خبير الأوبئة، ان عملية اختراع لقاح لفيروس كورونا الجديد، سيبدأ التجارب من البداية والرجوع الي ٨ شهور للخلف في الابحاث.
واضاف أنه لتفادي الموضوع الدنمارك ابتدت في اعدام كل المنك الموجود في البلاد حوالي ١٧ مليون منك.
- هل الموضوع يمكن السيطرة عليه؟
- يمكن لو فعلا كل العائل الوسيط مبقاش موجود اللي هو المنك فالاجراء المتبع في الدنمارك واسبانيا وهولندا صحيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطر على الإنسان .. خبير أوبئة: مخاوف من تحور فيروس كورونا داخل حيوان المنك الدنماركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.