وانطلقت صباح اليوم السبت، فى تمام التاسعة صباحا، انتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث يدلى المصريون بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة، عقب انتهاء عملية الاقتراع بالخارج.
وتضم المرحلة 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع.
وأكد إبراهيم، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية فى ترسيخ الديمقراطية، موجهًا رسلة للمواطنين قائلًا: "إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم فى هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستورى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء اليوم الأول للتصويت فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.