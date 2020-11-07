انتهاء اليوم الأول للتصويت فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020

انتهى منذ قليل اليوم الأول للتصويت فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.





وانطلقت صباح اليوم السبت، فى تمام التاسعة صباحا، انتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث يدلى المصريون بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة، عقب انتهاء عملية الاقتراع بالخارج.

وتضم المرحلة 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة.



ودعا المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع.

وأكد إبراهيم، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية فى ترسيخ الديمقراطية، موجهًا رسلة للمواطنين قائلًا: "إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم فى هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستورى".