سى إن إن : السيسى أول رئيس عربى يهنئ جو بايدن بالفوز بالرئاسة الأمريكية

وأبرزت الشبكة الأمريكية عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر تهنئة الرئيس السيسى إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامركية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. كان الرئيس السيسى قد هنأ مساء اليوم جو بايدن الامركية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسة، حيث أكد السيسى فى هذه المناسبة التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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