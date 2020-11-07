فى اليوم الأول للمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. إقبال كثيف وملحمة جديدة

مشاركة المصريين فى الانتخابات، اليوم السبت، رغم تداعيات فيروس كورونا، وبدء اضطراب الطقس، رسالة للعالم مفادها حرص الشعب المصرى على استكمال كافة الاستحقاقات الدستورية.

وشهدت انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية، اليوم، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، إقبالا كبيرا من جانب الشباب والفتيات فى المدن، كما توافد الكثيرون من الناخبين على لجان التصويت فى القرى.

أقوى رد على دعوات تنظيم الإخوان الإرهابى

ويعد انتظام عملية التصويت والإقبال الكثيف على العملية الانتخابية، وعدم رصد ما يعكر صفو الانتخابات، هو أقوى رد على دعوات تنظيم الإخوان الإرهابى لمقاطعة الانتخابات، والتى دأبت على التحريض خلف الشاشات الإلكترونية.

ومع كل استحقاق انتخابى يثبت المصريون سواء كبار السن أو السيدات وحتى الشباب، دوما أن قرارهم بيدهم، دون الانسياق خلف لجان إلكترونية أو دعوات هدامة، تسعى لإفساد العملية السياسية فى مصر، خاصة بعد نجاح العديد من الاستحقاقات الدستورية خلال السنوات الماضية، وآخرها مجلس الشيوخ الذى انتخب الشعب أعضائه منذ نحو شهر مضى.

وسطرت فئات المجتمع على اختلاف أنواعه، اليوم، مشهدا ملحميا وطنيا فى حب بلدهم، خلال اليوم الأول للتصويت، خاصة فى الساعات الأخيرة التى شهدت اضطرابا فى الطقس وسقوط الأمطار ببعض محافظات المرحلة الثانية.

إقبال كثيف على معظم اللجان

وشهدت العديد من اللجان فى محافظات المرحلة الثانية، إقبالا كثيفا أمام معظم اللجان، ليضرب المصريون المثل فى تحدى الصعاب، ويثبتوا للعالم كله أنهم قادرون على ممارسة الحقوق السياسية بكل حرية ونزاهة مهما كانت الظروف، حيث يمثل مجلس النواب عين المواطن على السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وتقويمه وتقييمه، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة والتعديل على بعض منها، بما يحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

فاليوم، شهدت مدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات، توافد حاشد من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى غد الأحد، كنوع من رد الجميل، بعدما كان معظمهم لا يملك فى الأساس صوتا انتخابيا، ليأتى ذلك تأكيدا على تصريحات الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، بأن بناء الإنسان والاستثمار فى البشر هو السبيل الوحيد لنهضة الأوطان.

وفى محافظتى، شمال وجنوب سيناء، تحدى الناخبون الطقس البارد، اليوم السبت، وسطروا ملحمة وطنية، ومشاركة واسعة، فى انتخابات مجلس النواب فى مختلف دوائر المحافظتين، وسط الانتشار الأمنى المكثف لتأمين العملية الانتخابية، فى جولتها الأولى بالمرحلة الثانية.

وشهدت لجان الدائرة الانتخابية ببئر العبد، بشمال سيناء، ومختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة، إقبالا كثيفا من الناخبين على مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى أول أيامها.

وشهدت اللجان حضورا لافتا للسيدات البدويات من عشائر قبيلة الدواغرة، وتزاحمت السيدات بأعداد كبيرة أمام مقرات اللجان فى انتظار دورهن للإدلاء بأصواتهن.

وشهدت لجان مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

الرئيس والوزراء يدلون بأصواتهم

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة.

كما أدلى أيضا عدد من الوزراء، بأصواتهم فى اللجان المقيدين بها، حيث دعوا إلى أهمية المشاركة السياسية الفعالة فى انتخابات مجلس النواب 2020، لأنه واجب وطنى لجميع فئات الشعب المصرى العظيم، ويعد نموذجاً حضارياً للديمقراطية لجميع المصريين فى ممارسة حقهم الدستورى لاختيار المرشحين، الذين يمثلونهم داخل البرلمان، لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة.

انتظام عملية التصويت فى اليوم الأول

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها 9468 لجنة، منذ قليل، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل، على أن يستكمل غدا الأحد فى التاسعة صباحا عمليات الإقتراع بعد تعقيم اللجان.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية فى أول أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة إلى لجانهم وقاموا بفتحها فى مواعيدها المحددة، وبعد تحديد الحرم الانتخابى واتخاذ الإجراءات اللازمة تم السماح للناخبين بالتصويت فى التاسعة صباحا، وقد شهدت اللجان اقبال من المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن الهيئة تابعت عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عدد من الشكاوى غير المؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التى تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، أثناء عمليات التصويت مؤكد أن أطراف العملية الانتخابية التزموا بالاجراءات فى أول أيام الاقتراع.

كما أغلق رؤساء اللجان الفرعية، عقب انتهاء عمليات التصويت، صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة فى العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

محافظات المرحلة الثانية

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

- 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

- 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5% المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.