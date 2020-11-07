غرفة عمليات القضاة : لم نتلق شكاوى فى اليوم الأول من الانتخابات

أعلنت غرفة العمليات المشكلة بنادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادى، لمتابعة عملية الانتخابات بالمرحلة الثانية لمجلس النواب، أنه لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.





وصرح المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، المستشار رضا محمود السيد، أن النادى يقدم الامتنان والتقدير للقضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم رسالتهم فى حراسة وعى الناخبين، فى هذه الظروف الصحية الاستثنائية، على أكمل وجه والتزامهم بالتدابير الطبية من إرتداء الكمامات واتخاذ وسائل التباعد الاجتماعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الناخبين والقائمين على الإشراف على العملية الانتخابية. كما يثمن النادى، قيامهم بالإشراف على الانتخابات فى بعض المحافظات التى تجرى فيها المرحلة الثانية فى ظروف جوية صعبة.

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