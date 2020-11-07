فيديو .. لميس الحديدى : السيسى أول زعيم عربى يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة

وأوضحت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة ON، اليوم السبت، أن جو بايدن أصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة وبرغم إعلان النتائج إلا أن دونالد ترامب مازال مصرًا على رفضها معلنًا استمراره فى إجراءات التقاضى، مضيفة لو أن ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات فالعالم بدأ يعترف دولة تلو الآخرى بجو بايدن رئيسًا.

ولفتت الإعلامية إلى أن بايدن هو أكبر الرؤساء الأمريكين سنًا ممن وصلوا لسدة الحكم، وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات فى تاريخ الانتخابات، بحجم مشاركة وصل لـ 160 مليون أمريكى وهو ما يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب فى الانتخابات الأكثر زخمًا فى تاريخ الولايات المتحدة.



