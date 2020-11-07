وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن الهيئة تابعت مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عددا من الشكاوى غير المؤثرة على سير العملية الانتخابية.
وأضاف، أن أطراف العملية الانتخابية التزموا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وإرتداء الكمامات الطبية التى تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى فى الطوابير الانتخابية.
وتابع : "عقب انتهاء التصويت أغلق رؤساء اللجان الفرعية صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتم تحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة فى العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة".
يذكر أن انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية تجرى بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للانتخابات: إقبال ملحوظ على اللجان فى اليوم الأول للتصويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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