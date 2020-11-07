الوطنية للانتخابات: إقبال ملحوظ على اللجان فى اليوم الأول للتصويت

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أول أيام التصويت شهد إقبالا من الناخبين على اللجان وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى لجانهم وفتحها فى مواعيدها إلا عدد ضئيل منها.





وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن الهيئة تابعت مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عددا من الشكاوى غير المؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وأضاف، أن أطراف العملية الانتخابية التزموا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وإرتداء الكمامات الطبية التى تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى فى الطوابير الانتخابية.

وتابع : "عقب انتهاء التصويت أغلق رؤساء اللجان الفرعية صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتم تحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة فى العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة".

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية تجرى بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.