هانى الناظر يكشف طرق الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا

وأوضح هانى الناظر خلال لقاء مع الإعلامى محمد الباز فى برنامج "آخر النهار": "حتى الآن لم ندخل فى الموجة الثانية، وفى الصيف درجات الحرارة قللت من خطورة الفيروس وفيه ناس سخرت من كلامى، ولكن اتأكدوا بعد كده من صدق كلامى، والحالات هتزيد بسبب عدم الالتزام".

وأضاف: "فيه ناس واخدين الموضوع بلا مبالاة غير عادية، الناس مابتلبسش القناع وثبت علميا أن القناع خط الدفاع الأول ضد الفيروس وهو أهم من التطعيم".

وتابع: "نقدر كمواطنين نمنع التعرض لموجة التانية، ونلازم نعمل الخطوات التالية، الكمامة لا غنى عنها، ثانيا التباعد وياريت يبقى مترين، ولو لقيت حد بيزعق أبعد عنه، ثالثا لازم نطبق قواعد النظافة العامة، وأول ما أروح البيت أغسل إيدى بالمياه والصابون، ولازم نبطل بوس وأحضان، وماقربش من أكل أو شرب مكشوف فى الشارع نهائيا، ولا أشرك الآخرين فى طعامهم او مشروباتهم، الكلام ده ممنوع نهائيا".