صور .. لمواجهة كورونا .. الصحة تعلن خطة التأمين الطبى لمهرجان الإسكندرية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مجاهد مساء اليوم، بالإسكندرية والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، للإعلان عن خطة التأمين الطبى لمهرجان الإسكندرية السينمائى فى الفترة من 7 إلى 13 من شهر نوفمبر الجارى، وبحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وأشار مجاهد إلى أنه تم توفير الخدمات الطبية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية، حيث تم توفير 5 عيادات متنقلة تضم عددا من الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات، حيث تقدم تلك العيادات الخدمات الطبية من قياس ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

ولفت مجاهد إلى متابعة وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث سيتم متابعة الحضور فى مواعيد منضبطة دون تداخل أو تزاحم وتقليل فترات الانتظار الطويلة من خلال إقامة العروض فى مواعيد متتالية، كما يتم تحديد مدخل ومسار منفصل للعروض التى تقام فى نفس التوقيت، مشيرًا إلى الحرص على تقليل الكثافات والالتزام بارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعى.

وطالب مجاهد جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات سواء داخل فعاليات المهرجان أو خارجه، طبقًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء بفرض غرامات صارمة على من لم يلتزم بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، وضمن خطة الدولة لتنشيط السياحة من خلال إقامة مثل تلك الفعاليات.

كما لفت إلى قيام فريق من الطب الوقائى التابع لوزارة الصحة والسكان، بالمرور على عدد من الفنادق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ دخول الفندق والتأكد من وجود الكواشف الحرارية والمطهرات وارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد عند الدخول وفى المصاعد، مشيرًا إلى التشديد على منع نظام ساحات الطعام المفتوحة، والاقتصار على تقديم الطعام للنزلاء فى الغرف.

وأضاف أنه تم إلحاق مجموعة من الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالعيادات الخاصة المتواجدة فى الفنادق محل إقامة ضيوف المهرجان، وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، كما تم توفير فريق من المعامل المركزية طوال فترة المهرجان لإجراء مسحات فيروس كورونا المستجد لضيوف مصر العائدين إلى بلادهم.

وتابع :" أنه يتم تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بالصحة العامة، حيث تم توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، وذلك من خلال توفير طاقم طبى مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة".

وأضاف أنه تم توفير 7 أكشاك طبية متواجدة بمحيط المهرجان لتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات والكحول والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، لافتًا إلى أنه جارٍ توفير عدد آخر من الأكشاك الطبية بقصر المنتزه الرئاسى بناءً على طلب إدارة المنتزه بدعمها بأكشاك طبية إضافية نظرًا لإقبال وتردد المواطنين على الخدمات التى توفرها تلك الأكشاك.

وأشار مجاهد إلى إلحاق 50 من الفرق الطبية تشمل أطباء وتمريض ومسعفين ومدخلى بيانات، لتقديم الخدمات الطبية، كما تم مراجعة كل الإجراءات الوقائية التى من الواجب اتباعها فى مثل هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى شن حملات مراقبة على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات، حيث تم سحب عينات من الأغذية وعينات من المياه لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين بالمهرجان.

وأوضح أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف للتأمين الطبى للمهرجان، لنقل أى حالة قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الإخلاء الطبى المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات الحكومية المحيطة بمحافظة الإسكندرية.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الوقائية بمنافذ الدخول للمحافظة من خلال الحجر الصحى والفرق الطبية، حيث تم تسجيل الوفود والبعثات المشاركة فى برنامج متابعة القادمين من الخارج والتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية لاستكمال المراقبة الصحية من خلال مكاتب الصحة الواقعة بدائرة محل الإقامة.

وأشار مجاهد إلى أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من وصوله، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 مع تنفيذ المنشورات الصادرة من الإدارة العامة للحجر الصحى فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم تكليف فريق من الإدارة العامة للحجر الصحى للمرور المركزى لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، كما تم توفير كل الأدوية والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد للقصوى نحو ترقب وصول الوفود والبعثات وتيسير إجراءات الدخول، كما تم رفع وعى العاملين بالحجر الصحى بالمطارات الدولية الرئيسية والشركاء المعنيين بكل المعلومات والإجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع كافة القادمين.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم الاستعداد التام للتأمين الطبى لمهرجان الإسكندرية السينمائى من خلال وجود الفرق الطبية والعيادات المتنقلة والتثقيف الصحى بالإضافة إلى فرق الطب الوقائى، وذلك بأماكن إقامة المهرجان والفعاليات والندوات بقاعات العرض المخصصة وأماكن إقامة ضيوف المهرجان وذلك لضمان سلامة المشاركين وضيوف المهرجان حتى الختام.

كما توجه الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى بالشكر، للوزيرة على المجهودات بوضع خطة للتأمين الطبى للمهرجان والتواجد على أرض الواقع لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مثمنًا جهود مديرية الصحة بالإسكندرية فى توفير المستلزمات الطبية والوقائية بالإضافة إلى تفعيل مبادرات "100 مليون صحة" وتقديم الخدمات الطبية لضيوف المهرجان، كما تم إلى إلغاء فعاليات حفل افتتاح المهرجان والذى كان من المقرر عقده اليوم نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية، مؤكدًا استمرار الفعاليات وحفل الختام على مدار الأسبوع الحالى.

وعلى هامش المؤتمر أعلن مجاهد عن خطة الوزارة لمواجهة السيول، تزامناً مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى الدفع بـ 2808 سيارات إسعاف، وكذلك سيارات دفع رباعى مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة والمحافظات المتوقع حدوث السيول بها، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى.

وأوضح مجاهد أن الخطة تشمل أيضًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة.

وذكر أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين من السيول ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأكد مجاهد توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 20 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و68 ألف كيس بلازما الدم، لافتًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحى، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع الهيئات التابعة للوزارة بهدف التدخل السريع فى حالة حدوث أى أزمات أو حوادث كبرى.