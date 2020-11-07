انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال ال24 ساعة المقبلة وحتى الأربعاء المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة لطقس الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً به، خاصة مع بدء اهتمام المواطنين في مصر بحالة الطقس اليومية منذ بدء فصل الخريف، حيث يتسم فصل الخريف بالتقلبات الجوية السريعة والحادة، وهو ما يحدث خلال الأيام الجارية، حيث شهدت بعض المحافظات خلال الأيام الماضية تساقط للأمطار والتي تتنوع ما بين الخفيفة إلى الغزيرة والرعدية، وسوف نقوم خلال السطور التالية بإلقاء الضوء عن حالة الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة وخريطة سقوط الأمطار الخفيفة والغزيرة والرعدية ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية.

أولاً:- حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة:-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم بياناً تفصيلياً بحالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة ليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، وأيضاً خريطة سقوط الأمطار في الفترة من يوم الأحد إلى يوم ألأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الأحد طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية نهاراً ورياح معتدلة، بارد ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية مع فرصة لسقوط الأمطار على المناطق التالية:-

أمطار خفيفة على بعض الأماكن بمحافظات القاهرة الكبري.

أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل محافظات البحيرة وكفر الشيخ.

أمطار متوسطة وغزيرة تكون رعدية في بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية بمدن الإسكندرية والسلوم ومطروح، تكون متوسطة على بورسعيد والعريش.

ثانياً:- خريطة سقوط الأمطار من الأحد وحتى الأربعاء المقبل :-