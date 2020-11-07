انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. تعطيل الدراسة بهذه المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية ومناشدات للمواطنين بضرورة الالتزام بمنازلهم. والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرضت عدد من المحافظات المصرية خلال اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، لسقوط أمطار غزيرة ورعدية ، وخوفاً على حياة التلاميذ أصدر بعض السادة المحافظين قرارات بشأن تعطيل الدراسة، ومن المحافظات التي أصدرت قراراً بتعطيل الدراسة بها يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 بسبب موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له هي محافظات الإسكندرية والبحيرة، حيث أصدر السادة المحافظين قراراً بتعطيل الدراسة بها بسبب ما تشهده من أمطار غزيرة ورعدية على كافة مدن المحافظة.

محافظات قررت تعطيل الدراسة بها بسبب سوء الأحوال الجوية:-

أولي المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة بها هي محافظة الإسكندرية بسبب ما تتعرض له محافظة الإسكندرية من موجة الطقس السيئ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة ورعدية على كافة مدن المحافظة، وبناء على ذلك فقد قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة بسبب ما تتعرض له المحافظة من سقوط أمطار غزيرة ورعدية بكافة المناطق والإجازة تشمل الطلاب والمعلمين ويستثني من تلك الإحارة قيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يقررها مديرو الإدارات التعليمية.

وثاني محافظة تقرر تعطيل الدراسة بها يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 هي محافظة البحيرة بسبب ما تشهده المحافظة من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على كافة مدن المحافظة ، استدعي ذلك بأن أصدر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة قراراً بتعطيل الدراسة بجميع مدن المحافظة يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 والإجازة تشمل الطلاب والمعلمين، وذلك حفاظاً على حياة الطلاب.