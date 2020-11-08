وزير السياحة والآثار يؤكد اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى احتفالية عرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة المقدسة"، والتى أقيمت مساء اليوم السبت، للاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذى أعدته راهبات دير الشهيد العظيم مارجرجس بمصر القديمة، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التى يشملها المسار.

ونقل وزير السياحة والآثار، تحية وتقدير رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر دول العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وأضاف، أنه خلال تلك الفترة باركت العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقصى صعيد مصر.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاثار يقوم بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار، بالاضافة الى تطوير الخدمات السياحية بها ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنسيق الحضارى لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وانشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والاتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة.

وأضاف، أن المجلس أوشك على الانتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بـ 8 محافظات، معربا عن حرصه الدائم على زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة ومتابعة تطور مستجدات الأعمال بها، من بينها شجرة السيدة مريم العذراء والكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادى وكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا.

وأكد أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى اللامادى، وتسجيل أديرة وادى النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمى المادى، وذلك تحت إشراف الكنيسة المصرية.

وقال إن مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر، والذى يتم الترويج له عالميا، مؤكدا أن هذا الفيلم سيتم الترويج له لنخاطب به العالم أجمع ليكون بمثابة دعوة لكل المصريين والسائحين الاجانب لزيارة مسار العائلة المقدسة، كما أنه سيلعب دورا هاما فى توعية المصريين برحلة العائلة المقدسة وأن الله كرم مصر واختارها لتجوب العائلة المقدسة فى جوانبها وأرضها لمدة أكثر من ثلاثة سنوات ونصف.

وخلال الاحتفالية جرى عرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة المقدسة فى مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وهما من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، وقد تم ترجمة الكتاب إلى ست لغات هى الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.