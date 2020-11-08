صور.. حريق محدود بعربة ترام فى الإسكندرية بسبب ماس كهربائى

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ورد بلاغ لهيئة النقل العام فى الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق محدود أعلى إحدى عربات الترام بمحطة بولكلى.
وتبين من الفحص أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى بالكابل المغذى لعربة الترام من شبكة الكهرباء، نتيجة الأمطار الغزيرة.
تم السيطرة على النيران بواسطة هيئة النقل العام فورا، دون حدوث أى إصابات أو خسائر.
وتتعرض أحياء الإسكندرية، منذ مساء أمس، لهطول أمطار رعدية غزيرة، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض فى درجات الحرارة.
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