فيديو .. محافظ مطروح : تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، إن المحافظة تعرضت لأمطار شديدة صباحا، ومن المتوقع التعرض لأمطار غزيرة غدا أيضا على السلوم، مشيرا إلى إزالة جميع تجمعات المياه واستمرار حركة المياه بشكل طبيعى.
وأشار إلى أنه أمر بالتنسيق بين أجهزة المحافظة بتوفير الكاسحات ونشر قوات الحماية المدنية للتصدى لتجمعات المياه.
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