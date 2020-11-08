شيخ الأزهر يناقش غدا أزمة الرسوم المسيئة الأخيرة مع وزير خارجية فرنسا

يستقبل غداً الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، ومن المتوقع ان يشهد اللقاء التطرق إلى أزمة الرسوم المسيئة الأخيرة، وتوضيح من وزير الخارجية الفرنسي لما حدث، بعد تنديد الأزهر بالأحداث الاخيرة التى شهدتها فرنسا.

وسيصل جان إيف لودريان إلى القاهرة خلال ساعات، حيث سيلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، لبحث جميع القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.