ترامب من جديد: أنا الفائز في الرئاسة الأمريكية بـ 71 مليون صوت

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع توتير، قائلا: لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف فرز الأصوات، لقد فزت في الانتخابات، وحصلت على 71.000.000 صوت قانوني. وأضاف على تويتر: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم يحدث من قبل. تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!".

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