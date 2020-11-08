القومي للمرأة يتابع انتخابات النواب.. والاستعلام عن اللجان تصدرت الشكاوى والاستفسارات

يُواصل المجلس القومي للمرأة دوره فى متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، ومدى مشاركة المرأة والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت ومحاولة حلها.

وأعلنت غرفة عمليات المجلس عن تلقى 28 شكوى اليوم طوال عملية التصويت، وقد تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات المرحلة الثانية للانتخابات,

وصرحت أمل عبد المنعم مديرة غرفة الشكاوى بأن أغلب الشكاوى دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم إفادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وشكاوى حول بعد المقر الانتخابي عن مكان السكن وطلب تغييره مُستقبلاً.

وأوضحت أنه تم تسجيل طلبات تغيير المقرات الانتخابية بما يتوافق مع محل الإقامة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ونشوب خلافات بين مرشحين أدى الى عرقلة إدلاء الناخبين بأصواتهم بأحد اللجان، فقام المجلس بالرصد و بالتعاون مع غرفة المحافظة وإبلاغ السلطات الأمنية ومجلس المدينة، وعلى الفور تم احتواء الموقف بشكل عاجل بالتعاون مع الأهالي واستعادة النظام وانضباط سير العملية الانتخابية باللجنة.

فيما أسفرت نتيجة المتابعة المحلية على مستوى المحافظات التى تجرى بها انتخابات عن الملاحظات عن مجموعة ملاحظات من أهمها أن مشاركة النساء كانت ملحوظة بالعملية الانتخابية وتواجدهن كثيف أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، وأن سوء الأحوال والتقلبات الجوية لم يمنعهن من الإدلاء بأصواتهن بالمحافظات المختلفة واستمرار سير العملية الانتخابية.

وقد بدأ عمل اللجان بالمواعيد المحددة لها بكافة المحافظات، والتزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، فضلا عن وجود تغطية أمنية محكمة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمقرات الانتخابية، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية.

يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين، كما تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.