البابا تواضروس يرأس احتفالية الكنيسة القبطية بمسار العائلة المقدسة

احتفلت الكنيسة القبطية اليوم، بعرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة المقدسة فى مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.





بدأت فعاليات الاحتفالية، مساء اليوم، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، وعدد من السفراء وممثلى الطوائف المسيحية، ولفيف من الآباء الأساقفة وكهنة جميع المناطق التى يشملها المسار.

وتمت ترجمة الكتاب، إلى ست لغات هى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية، والألمانية، والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.



وتضمنت الاحتفالية إلى جانب عرض الفيلم الذى استغرق 46 دقيقة، كلمات لقداسة البابا، ووزير السياحة والآثار، والأنبا دانيال، وممثل فريق عمل الفيلم، وعرض تسبيحى لفريق دافيد.

وتم فى ختام الاحتفالية تكريم فريق عمل الفيلم، والمشاركين فى إنتاج الكتاب وكل من لهم جهود داعمة للفيلم والكتاب.