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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أنه حضر الحفل أيضا مجموعة من السفراء وممثلي الطوائف المسيحية ولفيف من الآباء الأساقفة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.
وأشار إلى أنه تمت ترجمة كتاب "مسار العائلة المقدسة في مصر" إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.
وتضمنت الاحتفالية إلى جانب عرض الفيلم الذي استغرق ٤٦ دقيقة، كلمات لقداسة البابا تواضروس الثاني ووزير السياحة والآثار ونيافة الأنبا دانيال وممثل فريق عمل الفيلم، وعرض تسبيحي لفريق دافيد، وتم في ختام الاحتفالية تكريم فريق عمل الفيلم والكتاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور 4 وزراء .. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعرض فيلم عن مسار العائلة المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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