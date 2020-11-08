بحضور 4 وزراء .. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعرض فيلم عن مسار العائلة المقدسة

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن فعاليات الاحتفالية أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أنه حضر الحفل أيضا مجموعة من السفراء وممثلي الطوائف المسيحية ولفيف من الآباء الأساقفة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.

وأشار إلى أنه تمت ترجمة كتاب "مسار العائلة المقدسة في مصر" إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

وتضمنت الاحتفالية إلى جانب عرض الفيلم الذي استغرق ٤٦ دقيقة، كلمات لقداسة البابا تواضروس الثاني ووزير السياحة والآثار ونيافة الأنبا دانيال وممثل فريق عمل الفيلم، وعرض تسبيحي لفريق دافيد، وتم في ختام الاحتفالية تكريم فريق عمل الفيلم والكتاب.