بعد إقالة محافظ البنك المركزى التركى .. أديب: الإخوان بيدخلوا البلد يخربوها

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، الذى يقدمه على قناة إم بى سى مصر، "أردوغان أقال محافظ البنك المركزى بتاعه.. الإخوان دول قدمهم نحس مايخشوش بلد إلا ولازم يخربوها".

وأضاف، أن المحافظ أتى فى 2019 ولم يكمل عاما وحمله أردوغان تراجع الليرة، وهذا انهيار فى الاقتصاد التركى. وأكد، أن أردوغان هو السبب الرئيسى فى انهيار الاقتصاد التركى بسبب إيوائه للإرهابيين والإنفاق عليهم.

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