صور .. التضامن تشارك بـ5 أفلام تسجيلية فى مهرجان الإسكندرية السينمائى

وتأتى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى المهرجان بهدف توثيق التنمية المجتمعية سينمائيا، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفى أقل من أربع سنوات حفظت فى مكتبتها ما يزيد عن 50 فيلما.

وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية فى مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعى العام بقضايا التضامن الإجتماعى من خلال الفن والسينما.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى مهرجان الإسكندرية السينمائى بفيلم "نساء التضامن" الذى يتناول عددا من القضايا التى اهتمت بها الوزارة فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة وقرض مستورة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعى ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام ومشروع الغارمين ومنظمات المجتمع المدنى.

كما تشارك الوزارة أيضا بفیلم "دیارنا الفيوم" وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا فى المحافظة بحرفتهم الرائعة فى صناعة الخوص والخزف، فضلا عن مشاركتهما فى معرض ديارنا للأسر المنتجة.

كما تتضمن المشاركة فى المهرجان أيضا فیلم "حياة جديدة"، والذى يتناول تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى توظيف الأشخاص من ذوى الإعاقات السمعية فى مختلف الوظائف بكبرى الشركات لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع، بالاضافة إلى المشاركة بفيلم "التدخل السريع" الذى يتناول حياة فريق من أهم فرق الوزارة وهو فريق التدخل السريع وكيفية تعامله مع الحالات التى يتم الإبلاغ عنها وكيفية إيداعهم فى دور الرعاية.

كما تشارك الوزارة بفیلم "فرصة تانية" وتدور أحداثه حول تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وما يتلقاه الأبناء من برامج لإعادة الدمج والتأهيل ومنحهم فرصة حقيقية للحياة بشكل أفضل.