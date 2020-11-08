محافظ جنوب سيناء: القيادات والأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من مرشحي النواب

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن القيادات التنفيذية والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام بالحيادية والشفافية التامة قبل وبعد العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور بشرم الشيخ خلال اليوم الأول، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية ذوي الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين.

ووجه فودة باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأضاف المحافظ أن مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة في انعقاد تام حتى نهاية الانتخابات يتابع مع مراكز العمليات بالمدن ومستعد في حالة حدوث اي طوارئ.

ويبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على دائرتين انتخابيتين الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ وتضم مكوناتها الإدارية أقسام: أول شرم الشيخ - ثانى شرم الشيخ- دهب - نويبع - سانت كاترين – طابا، مخصص لها مقعد واحد، بالمثل الدائرة الثانيةومقرها قسم طور سيناء وتضم أقسام: الطور - رأس سدر - أبوزنيمة -أبو رديس، ومخصص لها مقعدًا، ويوجد لجنة عامة واحدة، وعدد 9 مراكز انتخابية،و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و 19 لجنة في الدائرة الثانية.

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