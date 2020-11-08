سقوط أمطار على القاهرة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى العاصمة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





أما عن حالة الطقس ليلا، فيكون باردا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.. ولطيف على جنوب سيناء.. وبارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ويُتوقّع أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا (80% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية سلوم ومطروح والإسكندرية، ومتوسطة (60% تقريبا) على بورسعيد العريش، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف المنيا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

الإسكندرية 25 18

وادى النطرون 26 17

طنطا 25 18

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 21 17

السلوم 22 18

سيوة 25 13

بورسعيد 24 17

دمياط 22 19

الزقازيق 25 18

المنصورة 25 18

الاسماعيلية 25 16

السويس 24 19

العريش 24 16

رفح 24 17

رأس سدر 24 18

نخل 23 12

نويبع 26 20

طابا 24 17

كاترين 18 08

الطور 27 19

شرم الشيخ 28 22

الغردقة 27 21

مرسى علم 28 22

الفيوم 25 17

بنى سويف 25 17

المنيا 25 15

أسيوط 26 16

سوهاج 26 16

قنا 27 17

الأقصر 27 17

أسوان 28 18

ادفو 27 19

أبوسمبل 27 19

الوادى الجديد 27 14

شلاتين 31 22

ابو رماد 28 24

حلايب 29 25

رأس حدربة 30 24