حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 9-11-2020

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-11-2020

مهنياً: تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة

عاطفياً: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسب

صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثياباً سميكة لتفادي البرد

حظك اليوم برج الثور الاثنين 9-11-2020

مهنياً: لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّداً ولا ترتجل موقفاً!

عاطفياً: يوم عاطفي بامتيازيوحي بعلاقات عاطفية صاخبة، وتختلط عليك المشاعر، إلا أنك تمارس سحراً لا يقاوم وتجذب الآخرين بحضورك

صحياً: كن معتدلاً في وجباتك، أكثر من شرب المياه والفواكه المساعدة على التهضيم، ولا سيما بعد الوجبات الدسمة

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 9-11-2020

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً، وتحقق مكاسب كبيرة.

عاطفياً: طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة.

صحياً: استقل سيارتك وانطلق في رحلة في أحد السهول ومارس المشي برفقة بعض الأصدقاء

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 9-11-2020

مهنياً: تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دوراً في إنجاحها

عاطفياً: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما

صحياً: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 9-11-2020

مهنياً: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبراً جيداً ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك

عاطفياً: يوم عاطفي دافىء يوفر لك طاقة كبيرة وشعبية ونجومية ويوفّر عليك الكثير من المشكلات

صحياً: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 9-11-2020

مهنياً: احذر مواجهات وحروباً شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر

صحياً: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً بعض الشيء على وضعك الصحي

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 9-11-2020

مهنياً: إستفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جداً تطرأ، إذ تلتقي جماعات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملاً يثير الإعجاب

عاطفياً: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما

صحياً: تعلم جيداً أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 9-11-2020

مهنياً: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالاً دقيقة وصعبة لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة

عاطفياً: يوم متقلب عاطفيا يفرض عليك بعض التنازلات على الصعيد العاطفي، أصغ إلى ما يقوله الشريك

صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب صحياً، وتصبح بأحسن حال

حظك اليوم برج القوس الاثنين 9-11-2020

مهنياً: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة

عاطفياً: تعيش يوما رومنسيا عاطفيا بامتياز ما يجعل حياتك الشخصية والمهنية أكثر سلاماً واستقراراً من السابق

صحياً: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غالياً

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-11-2020

مهنياً: تسمع جواباً سارّاً وتعرف لقاء مثمراً، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.

عاطفياً: قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية، ويعيد الى طاولة البحث ما اعتبرته قد مضى

صحياً: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، بل استشر اختصاصياً يصف لك النوع الملائم

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 9-11-2020

مهنياً: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيداً، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء

عاطفياً: كون التناغم واضحاً يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة

صحياً: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 9-11-2020

مهنياً: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك

عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك جزافاً، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته

صحياً: يوم صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأساً على عقب