أخبار السوشيال.. فرجاني ساسي يشعل إنستجرام.. وعمر كمال يعلن عن طرح أغنية مع شاكوش

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:

عمر كمال يعلن عن طرح أغنية جديدة مع شاكوش

أعلن عمر كمال عن طرح أغنية جديدة له مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



أجمل أهلاوية.. لقاء سويدان تشارك متابعيها بصورة مع رانيا فريد شوقي

نشرت لقاء سويدان صورة لها مع رانيا فريد شوقي، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "رانيا حبيبتي وأطيب وأجمل أهلاوية ".

منى فاروق: صباحية مباركة مسرحية ممتعة

نشرت منى فاروق صورة لها مع على ربيع و اوس اوس بعد مشاهدة عرض " مسرحية صباحبة مباركة" عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلقت منى فاروق: مبروك لكل ابطال العرض اوس اوس وربيع مسرحيه ممتعه بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكرا استاذ اشرف عبد الباقى #مسرحيه #صباحيه_مباركه مسرحيه حلوه اوي وضحكت من قلبي واتبسط جدا ".

فرجاني ساسي يشعل انستجرام برسالة عن مباراة الأهلي والزمالك

وجه فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك رسالة الى متابعية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قبل مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا امام النادى الاهلى.