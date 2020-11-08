نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ جسر السويس بسبب حادث تصادم

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند دائرى المريوطية القادم من المنيب والمتجه إلى التجمع، كما شهد أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام بعض الأحجام المرورية.

كما شهد أيضا محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحرفيين القادم من محور جوزيف تيتو والمتجه لموقف العاشر من رمضان، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى.

كما شهد كوبرى أكتوبر تحديدا عند الوصلة المعلقة فى الاتجاه القادم من شرق القاهرة والمتجه لوسط المدينة بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر بجسر السويس تحديدا عند محطة الجراج بسبب حادث تصادم.

أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.