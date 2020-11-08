فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، صباح اليوم الأحد، فى ثانى أيام المرحلة الثانية البالغة عددها 13 محافظة، وهى القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية والتجهيزات الفنية والدعم اللوجستى لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، فى الداخل والمقرر لها، يومى السبت والأحد. وعززت قوات الأمن، من تواجدها بشوارع وميادين القاهرة والمحافظات، لتأمين اللجان، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على تأمين الطرق والشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. فتح اللجان الانتخابية بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.