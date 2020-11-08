وزير التنمية المحلية يتابع اليوم الثاني لانتخابات النواب من داخل عمليات الوزارة

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سير العملية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في اليوم الثاني من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وحث اللواء محمود شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بإختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.