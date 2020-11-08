لجان القناطر الخيرية تفتح أبوابها للناخبين

فتحت لجان القناطر الخيرية أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي للمشاركة في العملية الانتخابية في ثانى أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط تكثيف أمني وتطبيق الإجراءات الوقائية.
وتستمر عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت في وقت سابق مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.
تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
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