طارق الملا : مصر قاعدة رئيسية لانطلاق الاستثمارات فى إفريقيا وشرق المتوسط

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، موقف تقدم الأعمال فى مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، الذى يعد أحد المشروعات الحيوية لاستراتيجية التكرير والتصنيع التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 لتأمين إمدادات الوقود سواء للسوق المحلى وخطط التنمية لصعيد مصر، حيث تبلغ استثمارات المشروع 450 مليون دولار.





وأكد الوزير على المرونة والتخطيط الواضح الذى تتسم به استراتيجية الوزارة فيما يخص التكرير والتصنيع والتى يتم تنفيذها حالياً وتستهدف زيادة الإنتاج المحلى من البنزين والسولار لمواكبة تنامى احتياجات السوق المحلى وخدمة خطط التنمية المستدامة.

وأشار الملا إلى أن إدارة تلك الاستراتيجية بفكر استثمارى وخبرات متميزة، أدى إلى جذب استثمارات من مؤسسات وجهات تمويل دولية كبرى تثق بقوة فى الاقتصاد المصرى والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في مختلف المجالات، ولفت إلى الثقة المتنامية التى تتمتع بها مصر وكونها تعد بوابة رئيسية وقاعدة انطلاق للاستثمارات والكيانات الاقتصادية الدولية فى إفريقيا وشرق المتوسط فى ظل ما يزخران به من فرص استثمارية وخاصة فى مجالات الصناعة البترولية.

ولفت إلى أهمية المجمع الجديد باعتباره أحد المشروعات التطويرية لمعمل تكرير أسيوط ورفع كفاءته وزيادة طاقته الإنتاجية، مشيراً إلى أن المجمع يهدف إلى إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه وزيادة إنتاج البوتاجاز للمساهمة فى سد احتياجات محافظات الوجه القبلى من المنتجات البترولية وأن المشروع الجديد يعد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية حالياً لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادى من المنتجات البترولية.

وعقب الجولة التفقدية تم عقد اجتماع للجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال لمشروع مجمع إنتاج السولار "التكسير الهيدروجينى" التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك " والذى تبلغ استثماراته حوالى 9ر2 مليار دولار.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أن مجمع أنوبك يعد أكبر مشروع يتم تنفيذه فى صعيد مصر ويساهم فى تغطية احتياجات منطقة الصعيد من المنتجات البترولية بما يؤدى لتقليص حجم الاستيراد وتجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية للصعيد عبر الوسائل المختلفة، مشيراً إلى أنه يستهدف أيضاً تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالى الأوكتان وتبلغ طاقة المجمع الإنتاجية 8ر2 مليون طن سنوياً من السولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى النافتا المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتان بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن، الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنوياً.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، بحث الوزير، بالفيديو كونفرانس، مع ماركو فيلا، رئيس شركة تكنيب الإيطالية وفرانسيسكو كماراتا نائبه لتنمية الأعمال أوجه أعمال الشركة كمقاول عام للمشروع، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجانبين وحرص الشركة على تقديم نتائج أعمال متميزة فى المشروعات البترولية المشتركة التى تفوز بها فى مصر، ولفت الوزير إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروع والتواصل المستمر والمباشر لتذليل أى عقبات قد تواجهه.