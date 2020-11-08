اليوم .. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن القوافل ستبدأ أعمالها اليوم، وحتى مساء الغد، فى محافظات القاهرة، وبنى سويف، وأسوان.

وحسب البيان، جرى تسيير القوافل للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.