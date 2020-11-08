بسبب الطقس السيئ.. السكك الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات

قالت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الأحد، إنها تتقدم بالاعتذار لجمهور الركاب والمسافرين عن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم وعلى كل الخطوط، والناتجة عن ظروف التشغيل وجهاز التحكم الآلى، والتى قدرته السكك الحديدية بـ55 دقيقة.





ووفق بيان رسمى، أكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية لجمهور المسافرين أن السبب الرئيسى لهذه التأخيرات المتوقعة على خطوطها اليوم يعود لأعمال الصيانة والطقس. وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية إن تأخيرات القطارات على الخطوط كافة اليوم تتراوح بين بين 20 إلى 55 دقيقة. وكانت أعلى الخطوط تأخيرا قطارات الضواحى والتى بلغت التأخيرات عليها 45 دقيقة، وأرجعت الهيئة القومية للسكك الحديد التهديات والتأخيرات لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

أضافت: "وجاءت التأخيرات كالتالى: أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 55 دقيقة، وخط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات: القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة، أسيوط / أسوان مدة 45 دقيقة، ثالثاً خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة، رابعاً خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة".

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