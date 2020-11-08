حفيدة جو بايدن تنشر صورته بعد تلقيه خبر الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

شاركت نعومي بايدن حفيدة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صورة للحظة معرفة بايدن وزوجته الدكتورة جيل بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مكتفية بالتعليق بتاريخ اليوم الهام بحياة عائلة بايدن "11.7.2020".

ناعومي بايدن

وذكرت شبكة NBC News الأمريكية كواليس الصورة قائلة أن بايدن وزوجته كانا بالخارج عندما سمعوا تصفيقًا قادمًا من داخل منزلهم ، حيث كانت العائلة تشاهد أخبار فوزه على التلفزيون. اندفع أحفاد الزوجين لمشاركة الأخبار التي تقول لبايدن: "بوب ، بوب! لقد فزنا".

عائلة بايدن

نعومي بايدن هي أكبر أحفاد جو بايدن. هي ابنة هانتر بايدن وسميت على اسم حفيدة بايدن المتوفية نعومي كريستينا ، التي رحلت في حادث سيارة مع والدتها في عام 1971.

و تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين، فيما أكدت نائبته كامالا هاريس ـ أول سيدة تتولي هذا المنصب ـ أنها لن تكون الأخيرة، وذلك فى خطابين متتالين بولاية ديلاوير بعد ساعات من إعلان فوزهما بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وخلال كلمته حرص الرئيس الأمريكي المنتخب علي توجيه رسالة إلى أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلاً: أتفهم مرارة الخسارة فقد جربت ذلك الشعور بنفسي، إلا أن الوقت قد حان لأن نعطي بعضنا البعض فرصة ونستمع لبعضنا البعض".

وأضاف بايدن فى خطاب إن الأمريكيون يواجهون معركة فى مكافحة الوباء، واستعادة الكرامة وغير ذلك من التحديات، مؤكداً أن سيعلن عن فريق مستشارين انتقاليين يوم الاثنين المقبل لوضع خطة قائمة علي العلم.

وفى بداية خطابه، قال بايدن إن الأمريكيين قدموا النصر الساحق، مؤكداً أن حصوله على 74 مليون صوتاً يفوق أي مرشح آخر فى تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يكون رئيساً يسعي للوحدة ، لا يري ولايات حمراء وزقاء، وأن يكون رئيساً لا يقسم الأمريكيين.