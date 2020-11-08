القوى العاملة: تحصيل 10.5 مليون ليرة لبنانية لصالح 4 عمال مصريين

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في تحصيل 1550دولارًا، و500 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 25 ألف جنيه مصري تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوي ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن 10 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية لـ 4 مصريين عن تنازلات الكفالة المصرفية التي تفرض علي الكفيل لإحضاره مواطن أجنبي، بالإضافة إلى اعتماد 22 عقد عمل، و144 عاملا طلبوا نقل الكفالة لدي أصحاب أعمال آخرين، بالإضافة إلى 129 طلب نقل كفالة تم إحالتها إلى الأمن العام.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة شكوي العاملين لدي أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال : إن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 ، أشارت فيه الملحق العمالي شرين سيد محمود رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، إلي أنه عن تسوية 14 شكوي وديا وإحالة 9 شكاوي للقضاء، ومازال 17 شكوي تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالي 40 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما قام المكتب بـ 11 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و7 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية.