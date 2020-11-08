انتخابات النواب.. بوابات التعقيم تستقبل الناخبين في ثاني أيام التصويت بعين شمس

توافد عدد من الناخبين على مقار اللجان الانتخابية بدائرة عين شمس، في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط تشديدات على ضرورة ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الاحترازية.

واستقبلت مدرسة الزهراء الابتدائية، الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، ببوابات تعقيم، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط تواجد أمني مكثف.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس"، ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، ومقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، ومقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، و3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".