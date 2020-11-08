صور .. سيدات شمال سيناء يتصدرن المشهد فى انتخابات النواب 2020

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ورصدت الصور تصدر سيدات سيناء، المشهد خلال الإدلاء بأصواتهن، فى رسالة تبرهن على وعى المرأة المصرية، وحرصها على المشاركة فى العملية السياسية، وممارسة حقها الدستورى.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها، صباح اليوم الأحد، فى ثانى أيام المرحلة الثانية، والتى تجرى فى 13 محافظة، هى: القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
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