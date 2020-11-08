القوي العاملة : 8 دورات تدريبية علي 7 مهن.. وتعيين 401 شاباً...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 401 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج والكوثر، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : صيانة الحاسب الآلي، ولحام خطوط بترول، والتفصيل والحياكة ، ودورة مساحة ، وصيانة المحمول ،والتبريد والتكييف ، والطاقة الشمسية .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 766 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 24 محضراً ، وعمل حملتين على المنشآت التى يعمل بها أطفال لمتابعة تنفيذ القانون ، وعقد 11 ندوة توعية ، منها واحدة في مجال عمل الطفل ، و 6 ندوات في مجال عمل المرأة ، و 4 ندوات أخري في مجال تنظيم الأسرة والسكان .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه تم صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 72 عاملا منهم 92 ألف جنيه منح مواليد لـ 46 عاملا، و 36 ألف جنيه لـ 12 عاملا منحة زواج ، و 28 ألف جنيه منحة وفاة لـ 14 عاملا .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 314 عاملا بإجمالى 47 ألفاً و 100 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 417 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 970 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 14 شكوى تم تسوية شكوى واحدة منهم ودياً ، وإحالة 9 شكاوى للقضاء ، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وتم حفظ شكوى أخري .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 176 منشأة ، وإعادة التفتيش على 307 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 128 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 11 شكوى وإعادة التفتيش على 9 شكاوي أخري خلال الشهر .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 451 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي .