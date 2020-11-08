الهجرة تهنئ أول مدرسة للجالية المصرية بكندا لحصولها على جائزة أفضل مدرسة...

تتقدم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهنئة إلى مدرسة "فيلوباتير كولدچ" بمدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك لفوزها بجائزة أفضل مدرسة خاصة بالمدينة للعام الثاني على التوالي Reader's Choice Award for Best Private School، بعد أن حصلت على أعلى نسبة تصويت وسط منافسة قوية مع 8 مدارس أخرى.

وتعد "فيلوباتير كولدچ" أول مدرسة في كندا تديرها الجالية المصرية هناك، وقد نالت هذه الجائزة بسبب صمودها طوال فترة جائحة كورونا واستمرت العملية التعليمية بها عبر الإنترنت (أون لاين) وتم تخريج دفعة الثانوية العامة، حيث التحق طلاب الدفعة بأفضل الجامعات الكندية.

ومن ناحية أخرى، تم إنشاء قسم بالكامل للغة الفرنسية بالمدرسة وقسم كامل للتعليم الدولي عبر الإنترنت "التعليم عن بعد" ليخدم فئة عريضة من المصريين والعرب الذين يرغبون في الحصول على شهادة الثانوية العامة الكندية ولكن لا يتمكنون من الانتقال للإقامة في كندا.