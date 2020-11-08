عبد الله السعيد "كابتن المنتخب" أمام توجو بعد تصريحات حسام البدرى

تأكد ارتداء عبد الله السعيد لاعب بيراميدز شارة "كابتن المنتخب" فى مباراتىّ توجو المقبلتين بتصفيات أمم أفريقيا 2022، بعدما حسم حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ملف شارة القيادة فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة بعد حالة الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى بداعى أحقيته فى نيل الشارة بصفته أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدرى، فى تصريحات تليفزيونية، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم فى صفوف الفريق، نافياً أى تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالى للفراعنة.

وقال حسام البدرى، "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالى يليه عمرو السولية لاعب الأهلى ".

وعلّق البدرى على عدم تجمع المنتخب فى فترة الأجندة الدولية السابقة، "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التى عاشها المنتخب هى الأصعب فى تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتباك كبير."