وفاة موظف أثناء عمله بلجنة انتخابات مجلس النواب فى ميت غمر بالدقهلية

توفي موظف أثناء عمله داخل لجنة انتخابية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد إصابته بهبوط حاد.

وشهدت لجنة بهي الدين التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفاة أحد الموظفين أثناء العمل داخل اللجنة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفي ميت غمر، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وكشف التقرير الطبي أن الموظف أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الموظف.

يذكر بأن فى الدقهلية، يصوت 3 ملايين و952 ألفاً و364 ناخباً، لاختيار 38 نائباً، منهم 17 "قائمة"، و21 "فردى"، من بين 351 مرشحا "فرديا"، بـ 10دوائر تضم 1426لجنة فرعية، يشرف عليها 699 مركزا انتخابيا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائباً من بين 284 مرشحاً أساسياً "قائمة"، و141 نائباً من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتين بدمياط، ونائبين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبين من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبين من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".

• 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.