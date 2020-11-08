وزير النقل يكشف تفاصيل انطلاق أول معرض دولي لتكنولوجيا النقل في مصر

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، تفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA.

وقال وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي الذي أنعقد بمقر الوزارة منذ قليل أن هذا المعرض يعد واحدٍا من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية، موضحًا أنه يشهد مشاركة كافة الوزارات المصرية ويظهر به لأول مرة عدد من الشركات المحلية الناشئة في مجال النقل.

وأضاف أن المعرض يتيح تكنولوجيا النقل الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، الريادة والنمو انطلاقًا من قطاع النقل شرايين التنمية، وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقي والنمو المستدام.

وأكد وزير النقل، أن مصر تسعى لإنشاء شركة لتصنيع الوحدات المتحركة لوسائل النقل، لأول مرة، وهي الشركة الوطنية لصناعة وسائل الجر بالسكة الحديد.

وأوضح أن مع تأسيس الشركة الوطنية المصرية لتصنيع الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي بنسبة من المكون المحلي، سيتم الاستغناء عن عروض الشركات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان بطول 90 كم ومخطط بدء تشغيله تجريبيا فى أغسطس المقبل على أن يتم تشغيله للجمهور فى أكتوبر.